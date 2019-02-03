СМИ стало известно о романе принца Уильяма до знакомства с Кейт Миддлтон





В западных СМИ появилась информация о бурном романе принца Уильяма, который случился в его жизни летом 2001 года. На тот момент он был увлечен молодой 18-летней девушкой, которая, по словам семейного биографа Кэти Никол, вошла в круг приближенных к нему людей - Glosse Posse. Даже принц Чарльз дал благословение данным отношениям, но, к сожалению, учеба вдалеке от дома сыграла свою роль.Дело в том, что принц Уильям уехал учиться в элитный колледж, который находится на берегу Темзы, недалеко от Лондона. В первое время он сильно скучал по своей пассии и даже подумывал оставить учебу ради нее. Но расстояние остудило чувства влюбленного молодого человека и их отношения закончились. А через какое-то время он встретил свою нынешнюю супругу Кейт Миддлтон, с которой сегодня воспитывает троих детей.