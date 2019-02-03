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СМИ стало известно о романе принца Уильяма до знакомства с Кейт Миддлтон

Принц Уильям до знакомства с Кейт Миддлтон был всерьез увлечен Арабеллой Масгрейв, занимавшей в свое время пост руководителя отдела модного дома Gucci. Ради нее внук Елизаветы II даже хотел бросить Итонский колледж, который находился в сотнях километрах от возлюбленной.
СМИ стало известно о романе принца Уильяма до знакомства с Кейт Миддлтон

В западных СМИ появилась информация о бурном романе принца Уильяма, который случился в его жизни летом 2001 года. На тот момент он был увлечен молодой 18-летней девушкой, которая, по словам семейного биографа Кэти Никол, вошла в круг приближенных к нему людей - Glosse Posse. Даже принц Чарльз дал благословение данным отношениям, но, к сожалению, учеба вдалеке от дома сыграла свою роль.

Дело в том, что принц Уильям уехал учиться в элитный колледж, который находится на берегу Темзы, недалеко от Лондона. В первое время он сильно скучал по своей пассии и даже подумывал оставить учебу ради нее. Но расстояние остудило чувства влюбленного молодого человека и их отношения закончились. А через какое-то время он встретил свою нынешнюю супругу Кейт Миддлтон, с которой сегодня воспитывает троих детей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:22

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