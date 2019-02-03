Porsche 718 Cayman GT4 с шестиступенчатой МКПП запустят в продажу в июле





Транспортное средство комплектуют 3,8-литровым силовым агрегатом на 420 лошадиных сил. Дебют версии Cayman GT4 состоится в рамках фестиваля скорости на территории Гудвуда. По мнению экспертов, примерно к концу 2020 года машина получит дополнительную КП с двойным сцеплением. Модель будут оснащать более толстым стеклом и большим количеством роскошных удобств.GT4 укомплектуют увеличенными воздухозаборниками на переднем бампере. Он направляет более холодный воздух к тормозам, а также радиаторам. Задняя часть украшена неподвижным антикрылом, двойными выхлопными трубами, выглядывающими из нового диффузора. Они стали шире, чем на версии GTS.