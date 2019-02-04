57-летняя Елена Яковлева показала снимки с пляжной фотосессии

Елена Яковлева решила поделиться со своими подписчиками в социальной сети Instagram фотографиями с уникальной фотосессии, которая прошла во время ее отпуска. На кадрах можно увидеть актрису в белой шляпке, темных очках и белоснежной тунике.Читатели блога 57-летней Яковлевой пришли в восторг от увиденного. Кто-то подчеркнул, что актрисе идут морские оттенки, а кому-то они напомнили картины.