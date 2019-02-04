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57-летняя Елена Яковлева показала снимки с пляжной фотосессии

Знаменитая российская актриса Елена Яковлева в своем блоге Instagram показала несколько снимков, сделанных на берегу. Поклонники оценили художественную постановку кадров.
57-летняя Елена Яковлева показала снимки с пляжной фотосессии

Елена Яковлева решила поделиться со своими подписчиками в социальной сети Instagram фотографиями с уникальной фотосессии, которая прошла во время ее отпуска. На кадрах можно увидеть актрису в белой шляпке, темных очках и белоснежной тунике.

Читатели блога 57-летней Яковлевой пришли в восторг от увиденного. Кто-то подчеркнул, что актрисе идут морские оттенки, а кому-то они напомнили картины.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 01:11

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