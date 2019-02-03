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В Сети появился редкий снимок незапущенного концепта "Нивы"

В Сети появился редкий снимок не попавшего в основную серию концепта "Нивы". Детали кузова машины частично были сделаны из пластика.
В Сети появился редкий снимок незапущенного концепта "Нивы"

Инсайдеры компании "АвтоВАЗ" опубликовали фото опытного концепта легендарной "Нивы" под рабочим названием ВАЗ 21214М. Как пишет "Слово и Дело", первый экземпляр внедорожника сошёл с конвейера десять лет назад и получил необычные технические решения, редко встречающиеся в автомобилях отечественной марки.

Так, воздухозаборники и бампер "Нивы" были сделаны из пластика. Колёса на ВАЗ 21214М увеличили в диаметре, а фарам придали другой вид. Поменяли конструкторы "АвтоВАЗа" также тормоза, подвеску и сцепление.

Тем не менее, для серии концепт не подошёл, и вскоре компания его утилизировала. Впрочем, пластиковым бампером в будущем обзавелась Lada 4x4 Urban.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:28

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