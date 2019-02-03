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iPhone XR с 64 Гб памяти внезапно упал в цене в России до 60 000 рублей

Неожиданно упала в цене одна из последних моделей смартфонов Apple iPhone XR. Акция на приобретение по заниженной стоимости в России может продлиться недолго.
iPhone XR с 64 Гб памяти внезапно упал в цене в России до 60 000 рублей

Сообщается, что стоимость устройства снижена на 5 тысяч рублей. Однако распространяется цена только на ряд моделей с объемом памяти 64 Гб, но с цветом потенциальный покупатель сможет определиться сам. На данный момент стоимость iPhone XR составляет 60 000 рублей с учетом скидки.

Сколько еще будет действительна такая акция – не уточняется.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:54

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