АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Бедность физически меняет структуру мозга ребенка
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

На Кубани мужчина убил двух пенсионеров-геев

Убийство пенсионеров-геев произошло в станице Ильский, Краснодарский край. Тела обнаружили 10 января 2019 года соседи в их доме. 23-летний предполагаемый убийца во всем сознался.
На Кубани мужчина убил двух пенсионеров-геев

Жители поселка решили навестить пенсионеров-геев, после того, как они перестали появляться на людях. Как рассказали сотрудники полиции, подозреваемый признался, что он и потерпевшие вместе выпивали. В какой-то момент они начали к нему приставать, после чего он стал отбиваться, что привело к гибели последних. Сообщается, что пара проживала вместе около 10 лет и не скрывала от общественности свои отношения. Из-за этого они часто сталкивались с непониманием и травлей со стороны соседей.

На месте преступления ничего не пропало, включая накануне полученную стариками пенсию. Предполагаемый убийца арестован и находится под следствием.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полуобнаженная звезда Playboy Мария
Николай Дроздов поделился
Гарик Харламов признался в любви к маме
Эксперты развеяли самые известные мифы
В Сети появились характеристики нового
В Сети появился редкий снимок
Станислав Садальский назвал Максима
СМИ: Децл хотел инсценировать свою
Ядерный беспилотник «Посейдон» огласили
На Кубани мужчина убил двух
Американцы придумали эффективный способ
Педиатры объяснили пользу «тихого часа»
Детали смерти рэпера Децла рассказал
Google удаляет 29 вредоносных
Вера Брежнева отмечает свое 37-летие
Ученые: Бездомные коты способны
В Петербурге 4-летняя девочка получила
Nissan Micra получит «горячую»
Иосиф Пригожин вспомнил, что был
Samsung Galaxy A90 станет первым
Стас Барецкий считает, что Децл
Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук
Ученые представили 5 преимуществ
Максим Галкин пожелал поклонникам
В Сети появились изображения Huawei P30
Первый электрокар бренда Toyota должен
Звезда “Тихого Дона” Элина Быстрицкая
Ученые: Возникновение рака редко
Директор программы "Время" Алла Данько
Xiaomi планирует выпустить игровой
Просмотреть все новости