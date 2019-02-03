На Кубани мужчина убил двух пенсионеров-геев





Жители поселка решили навестить пенсионеров-геев, после того, как они перестали появляться на людях. Как рассказали сотрудники полиции, подозреваемый признался, что он и потерпевшие вместе выпивали. В какой-то момент они начали к нему приставать, после чего он стал отбиваться, что привело к гибели последних. Сообщается, что пара проживала вместе около 10 лет и не скрывала от общественности свои отношения. Из-за этого они часто сталкивались с непониманием и травлей со стороны соседей.На месте преступления ничего не пропало, включая накануне полученную стариками пенсию. Предполагаемый убийца арестован и находится под следствием.