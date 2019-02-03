АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Умственные способности собаки зависят от ее размера
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Российский уфолог Александр Соленый рассказал о конце света

Александр Соленый, являющийся российским уфологом, выразил своё мнение о конце света. Он прокомментировал падение метеорита на территорию Кубы.
Российский уфолог Александр Соленый рассказал о конце света

Эксперт заявил, что конец света - это выдумка группы людей, которым выгодно вводить людей в панику и заблуждение. Соленый отмечает, что на нашу планету периодически падают различные метеориты. По его словам, это происходит в среднем раз в пятилетие. При этом некоторые небесные тела остаются для человеческого глаза незаметными. Журналисты начинают много говорить о падении космических тел после появления информации об очередной дате конца света. Между тем, Земля существует уже больше 4,5 млрд. лет. При этом ничего подобного не происходит. Специалист отмечает, что в Антарктиде таких метеоритов «насеяно» огромное количество. Однако какой-либо реальной угрозы они так и не принесли. Соленый заявляет, что конец света - это выдумка определённых людей. По его мнению, несмотря на постоянные предсказания и ожидания, апокалипсис никогда не наступит.

Стоит отметить, что ночью 2 февраля на территорию Кубы упал метеорит, однако никакой угрозы он с собой не принёс. В Сети выложили много снимков данного космического объекта. Он упал в Виньялесе вблизи Пинрар-дель-Рио. От очевидцев поступило очень большое количество различных восторженных комментариев.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Porsche 718 Cayman GT4 с
СМИ стало известно о романе принца
Учёные: Люди с IV группой крови чаще
Ани Лорак вызвала ажиотаж глубоким
Ученые: «Люди-совы» обладают более
iPhone XR с 64 Гб памяти внезапно упал
Дженнифер Энистон решилась на
Российский уфолог Александр Соленый
Обновленный Lada Largus появится на
Ученые: Умственные способности собаки
Полуобнаженная звезда Playboy Мария
Николай Дроздов поделился
Гарик Харламов признался в любви к маме
Эксперты развеяли самые известные мифы
В Сети появились характеристики нового
В Сети появился редкий снимок
Станислав Садальский назвал Максима
СМИ: Децл хотел инсценировать свою
Ядерный беспилотник «Посейдон» огласили
На Кубани мужчина убил двух
Американцы придумали эффективный способ
Педиатры объяснили пользу «тихого часа»
Детали смерти рэпера Децла рассказал
Google удаляет 29 вредоносных
Вера Брежнева отмечает свое 37-летие
Ученые: Бездомные коты способны
В Петербурге 4-летняя девочка получила
Nissan Micra получит «горячую»
Иосиф Пригожин вспомнил, что был
Samsung Galaxy A90 станет первым
Просмотреть все новости