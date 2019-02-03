Российский уфолог Александр Соленый рассказал о конце света





Эксперт заявил, что конец света - это выдумка группы людей, которым выгодно вводить людей в панику и заблуждение. Соленый отмечает, что на нашу планету периодически падают различные метеориты. По его словам, это происходит в среднем раз в пятилетие. При этом некоторые небесные тела остаются для человеческого глаза незаметными. Журналисты начинают много говорить о падении космических тел после появления информации об очередной дате конца света. Между тем, Земля существует уже больше 4,5 млрд. лет. При этом ничего подобного не происходит. Специалист отмечает, что в Антарктиде таких метеоритов «насеяно» огромное количество. Однако какой-либо реальной угрозы они так и не принесли. Соленый заявляет, что конец света - это выдумка определённых людей. По его мнению, несмотря на постоянные предсказания и ожидания, апокалипсис никогда не наступит.Стоит отметить, что ночью 2 февраля на территорию Кубы упал метеорит, однако никакой угрозы он с собой не принёс. В Сети выложили много снимков данного космического объекта. Он упал в Виньялесе вблизи Пинрар-дель-Рио. От очевидцев поступило очень большое количество различных восторженных комментариев.