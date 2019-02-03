АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Бедность физически меняет структуру мозга ребенка
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Ядерный беспилотник «Посейдон» огласили неуязвимым

Российский ядерный подводный беспилотник «Посейдон» в скором времени будет способен оставлять позади любые препятствия противника, не требуя контроля. О планах создания аппарата сообщил президент Владимир Путин.
Ядерный беспилотник «Посейдон» огласили неуязвимым

В марте прошлого года сообщалось о стратегической разработке по созданию беспилотного аппарата «Посейдон». Ожидалось, что он сможет передавать ядерные боевые заряды, а также достигать цель как под водой, так и на суше.

По последним данным, беспилотник станет неуязвимым с учетом своих характеристик. У него появится возможность погружаться под воду на глубину более чем километр. Техническая оснащенность аппарата позволит развивать скорость около двухсот километров в час.

В начале 2019 года появилась информация о создании более тридцати ядерных аппаратов «Посейдон», четыре из которых будут находиться в составе подводных лодок.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полуобнаженная звезда Playboy Мария
Николай Дроздов поделился
Гарик Харламов признался в любви к маме
Эксперты развеяли самые известные мифы
В Сети появились характеристики нового
В Сети появился редкий снимок
Станислав Садальский назвал Максима
СМИ: Децл хотел инсценировать свою
Ядерный беспилотник «Посейдон» огласили
На Кубани мужчина убил двух
Американцы придумали эффективный способ
Педиатры объяснили пользу «тихого часа»
Детали смерти рэпера Децла рассказал
Google удаляет 29 вредоносных
Вера Брежнева отмечает свое 37-летие
Ученые: Бездомные коты способны
В Петербурге 4-летняя девочка получила
Nissan Micra получит «горячую»
Иосиф Пригожин вспомнил, что был
Samsung Galaxy A90 станет первым
Стас Барецкий считает, что Децл
Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук
Ученые представили 5 преимуществ
Максим Галкин пожелал поклонникам
В Сети появились изображения Huawei P30
Первый электрокар бренда Toyota должен
Звезда “Тихого Дона” Элина Быстрицкая
Ученые: Возникновение рака редко
Директор программы "Время" Алла Данько
Xiaomi планирует выпустить игровой
Просмотреть все новости