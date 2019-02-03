Ядерный беспилотник «Посейдон» огласили неуязвимым





В марте прошлого года сообщалось о стратегической разработке по созданию беспилотного аппарата «Посейдон». Ожидалось, что он сможет передавать ядерные боевые заряды, а также достигать цель как под водой, так и на суше.По последним данным, беспилотник станет неуязвимым с учетом своих характеристик. У него появится возможность погружаться под воду на глубину более чем километр. Техническая оснащенность аппарата позволит развивать скорость около двухсот километров в час.В начале 2019 года появилась информация о создании более тридцати ядерных аппаратов «Посейдон», четыре из которых будут находиться в составе подводных лодок.