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Обновленный Lada Largus появится на рынке в 2020 году

Несмотря на то, что АвтоВАЗ уже длительное время активно разрабатывает Lada Largus Facelift (FL), автомобиль в этом году вряд ли дебютирует. Предполагалось, что новинка появится в продаже уже осенью нынешнего года, но эту информацию накануне опровергнул вице-президент компании в сфере маркетинга и продаж Ян Птачек.
Обновленный Lada Largus появится на рынке в 2020 году

На данный момент наблюдается приемлемый спрос на нынешнее поколение модели, поэтому смысла ускорять выход следующей генерации нет, как это было с условной Lada Granta. Поскольку речь идёт об особом сегменте транспортных средств, то отношение к его аудитории и дизайну самой машины должно отличаться от массового сегмента. Эксперты считают, что рестайлинговая версия будет оснащена полностью новой передней частью кузова в Х-стиле, отражающую принадлежность к Lada Vesta, Xray и Granta FL. В качестве силовой установки будет функционировать 1,8-литровый движок с индексом ВАЗ-21179, впрочем, моторная гамма всё ещё может кардинально измениться.

Бюджетной альтернативой машине станет версия с автоматизированной механической трансмиссией, ведь у отечественного автоконцерна уже был похожий опыт с соплатформенной Lada Xray.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:12

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