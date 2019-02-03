Обновленный Lada Largus появится на рынке в 2020 году





На данный момент наблюдается приемлемый спрос на нынешнее поколение модели, поэтому смысла ускорять выход следующей генерации нет, как это было с условной Lada Granta. Поскольку речь идёт об особом сегменте транспортных средств, то отношение к его аудитории и дизайну самой машины должно отличаться от массового сегмента. Эксперты считают, что рестайлинговая версия будет оснащена полностью новой передней частью кузова в Х-стиле, отражающую принадлежность к Lada Vesta, Xray и Granta FL. В качестве силовой установки будет функционировать 1,8-литровый движок с индексом ВАЗ-21179, впрочем, моторная гамма всё ещё может кардинально измениться.Бюджетной альтернативой машине станет версия с автоматизированной механической трансмиссией, ведь у отечественного автоконцерна уже был похожий опыт с соплатформенной Lada Xray.