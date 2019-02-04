Учёными раскрыта тайна эффекта бабочки
Учёными раскрыта тайна эффекта бабочки, также называемого теорией хаоса. Глубоко постичь принципы работы Вселенной науке поможет фрактальное излучение.
Учёные сообщили об изобретении лазера, излучающего фракталы, спустя двести лет после возникновения гипотезы об их существовании в трёхмерном пространстве. В 2012 году Габриэль Лос, доктор биологии, опубликовал научную работу, в которой описал силу, способную за долю секунды улучшить состояние кровяных лимфоцитов, диагностировать различные опухоли или создать в мозгу новые нейроны.
Кроме того, фрактальное излучение, созданное путём новейших технологий человечества, откроет широкие возможности для областей визуализации и коммуникации. Проблему составляет тот факт, что гипотеза Лоса и его единомышленников противоречит признанному в научном мире эффекту бабочки или теории хаоса.
Так, малейшее изменение в природе повлечёт к колоссальным последствиям, предсказать которые невозможно. В будущем, полагают учёные, фракталы дадут людям более широкое понимание устройства Вселенной и её огромных масштабов.
Учёные сообщили об изобретении лазера, излучающего фракталы, спустя двести лет после возникновения гипотезы об их существовании в трёхмерном пространстве. В 2012 году Габриэль Лос, доктор биологии, опубликовал научную работу, в которой описал силу, способную за долю секунды улучшить состояние кровяных лимфоцитов, диагностировать различные опухоли или создать в мозгу новые нейроны.
Кроме того, фрактальное излучение, созданное путём новейших технологий человечества, откроет широкие возможности для областей визуализации и коммуникации. Проблему составляет тот факт, что гипотеза Лоса и его единомышленников противоречит признанному в научном мире эффекту бабочки или теории хаоса.
Так, малейшее изменение в природе повлечёт к колоссальным последствиям, предсказать которые невозможно. В будущем, полагают учёные, фракталы дадут людям более широкое понимание устройства Вселенной и её огромных масштабов.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 00:11