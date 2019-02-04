Учёными раскрыта тайна эффекта бабочки





Учёные сообщили об изобретении лазера, излучающего фракталы, спустя двести лет после возникновения гипотезы об их существовании в трёхмерном пространстве. В 2012 году Габриэль Лос, доктор биологии, опубликовал научную работу, в которой описал силу, способную за долю секунды улучшить состояние кровяных лимфоцитов, диагностировать различные опухоли или создать в мозгу новые нейроны.Кроме того, фрактальное излучение, созданное путём новейших технологий человечества, откроет широкие возможности для областей визуализации и коммуникации. Проблему составляет тот факт, что гипотеза Лоса и его единомышленников противоречит признанному в научном мире эффекту бабочки или теории хаоса.Так, малейшее изменение в природе повлечёт к колоссальным последствиям, предсказать которые невозможно. В будущем, полагают учёные, фракталы дадут людям более широкое понимание устройства Вселенной и её огромных масштабов.