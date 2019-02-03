СМИ: Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет
Три года назад рэп-исполнитель Децл давал интервью, в котором заявил, что хочет разыграть свою смерть в 35-летнем возрасте. Об этом вспомнили воронежские журналисты после новости об уходе из жизни Кирилла Толмацкого.
Более трех лет назад репер приезжал в Воронеж, где одному из местных изданий дал откровенное интервью. Артист рассказывал о своих желаниях и планах на будущее. Певец планировал заняться изучением различных языков, так как мир многогранен. Репер заявлял, что намерен после того, как ему исполнится 35 лет, инсценировать свою смерть, чтобы жить вдали от общественности на каком-то острове. Толмацкий отметил, что у него в запасе есть пару лет, чтобы “подумать над этим вопросом”. Поклонники считают, что в шуточном высказывании Децла присутствует мистика. По мнению пользователей Сети, реп-исполнитель смог предсказать свою кончину. Стоит напомнить, что 3 февраля у 35-летнего Кирилла Толмацкого остановилось сердце, вследствие чего он скончался. Точная дата и место похорон звезды пока не сообщаются.
Ранее интернет-портал «Dni24» сообщал, что отечественный продюсер Иосиф Пригожин рассказал репортерам, что являлся свидетелем рождения рэп-исполнителя Децла как артиста.
Более трех лет назад репер приезжал в Воронеж, где одному из местных изданий дал откровенное интервью. Артист рассказывал о своих желаниях и планах на будущее. Певец планировал заняться изучением различных языков, так как мир многогранен. Репер заявлял, что намерен после того, как ему исполнится 35 лет, инсценировать свою смерть, чтобы жить вдали от общественности на каком-то острове. Толмацкий отметил, что у него в запасе есть пару лет, чтобы “подумать над этим вопросом”. Поклонники считают, что в шуточном высказывании Децла присутствует мистика. По мнению пользователей Сети, реп-исполнитель смог предсказать свою кончину. Стоит напомнить, что 3 февраля у 35-летнего Кирилла Толмацкого остановилось сердце, вследствие чего он скончался. Точная дата и место похорон звезды пока не сообщаются.
Ранее интернет-портал «Dni24» сообщал, что отечественный продюсер Иосиф Пригожин рассказал репортерам, что являлся свидетелем рождения рэп-исполнителя Децла как артиста.