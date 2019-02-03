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Ирина Шейк показала откровенный снимок в нижнем белье

Знаменитая российская модель Ирина Шейк в своем блоге Instagram показала очень откровенный снимок, где можно увидеть ее в нижнем белье, а фото сделано со спины через зеркало. Таким образом, актриса рекламирует бренд Intimissimi.
Ирина Шейк показала откровенный снимок в нижнем белье

Ирина Шейк считается одной из лучших супермоделей мира и знает, как подать себя, чтобы получить идеальные снимки. Не так давно она решила поделиться со своими подписчиками в социальной сети Instagram свежими фотографиями. На них она позирует перед зеркалом в весьма сексуальном белье, выгодно подчеркивающем ее фигуру. Под постом она указала бренд нижнего белья, с которым уже много лет работает.

Однако это еще не все, не так давно Ирину Шейк «поймали» папарацци во время прогулки на одной из улиц Лос-Анджелеса. Конечно, здесь она была одета более скромно: толстовка с изображением Микки Мауса, сумка от Versace и красные укороченные джинсы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:11

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