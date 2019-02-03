YouTube рассматривает идею удаления из сервиса кнопки «дизлайк»





В данном случае разработчики хотят исключить возможность спамов и флэш-мобов, позволяющих группам единомышленников осуществлять специальное занижение рейтингов предлагаемых для просмотра видеороликов, вредя при этом авторам такого контента, а также их каналам в соцсети. Том Леунг, являющийся директором по управлению интернет-проектами видеохостинга YouTube, поделился информацией о ряде проектов, которые могут стать эффективными. Сейчас командой ресурса рассматривается возможность добавления специальных опций непосредственно для потенциальных создателей контента. Они обеспечат активацию и дезактивацию кнопки «Like», а также «Dislike».Ещё зрителям планируют предложить возможность, позволяющую оценивать ролики негативно. При этом пользователи должны будут проходить специальный опрос, отвечая, почему они жмут кнопку «Dislike». Указывая причины недовольства контентом, пользователи позволяют создателям получить более «прозрачную» четкую обратную связь.