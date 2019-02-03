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Дженнифер Энистон решилась на косметическую операцию

Знаменитая американская актриса Дженнифер Энистон в канун своего 50-летия решила обновить свою жизнь. Не так давно она обратилась за помощью к пластическому хирургу и решилась усыновить ребенка.
Дженнифер Энистон решилась на косметическую операцию

Как известно, Дженнифер Энистон в последнее время довольно часто обращается к специалистам по пластической хирургии. Не так давно ей сделали серию инъекций ботокса, что помогло избавиться от мелких морщинок вокруг рта и глаз, а также на лбу. Актриса опасалась того, что врач переусердствует с ее губами, и они станут большими, как у Анжелины Джоли.
Дженнифер Энистон решилась на косметическую операцию

Помимо перемен во внешности, Дженнифер Энистон наконец-то решилась на перемены в личной жизни. На сегодняшний день проходит оформление необходимых документов для удочерения 13-летней девочки-подростка. Ребенка Энистон нашла в одном из детских домов столицы Мексики.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:40

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