Дженнифер Энистон решилась на косметическую операцию





Как известно, Дженнифер Энистон в последнее время довольно часто обращается к специалистам по пластической хирургии. Не так давно ей сделали серию инъекций ботокса, что помогло избавиться от мелких морщинок вокруг рта и глаз, а также на лбу. Актриса опасалась того, что врач переусердствует с ее губами, и они станут большими, как у Анжелины Джоли.Помимо перемен во внешности, Дженнифер Энистон наконец-то решилась на перемены в личной жизни. На сегодняшний день проходит оформление необходимых документов для удочерения 13-летней девочки-подростка. Ребенка Энистон нашла в одном из детских домов столицы Мексики.