Детали смерти рэпера Децла рассказал администратор клуба





Как стало известно, на проблемы со здоровьем у Толмацкого жалоб не было. Однако после концерта ему стало не по себе. Компания, с которой артист находился, попросила администрацию клуба вызвать скорую медицинскую помощь.По словам менеджера, Децл еще был жив, когда вызывали карету скорой, но не подавал реакции на яркий свет. Также он сообщил, что компания, с которой находился музыкант в последние минуты жизни, неожиданно оставила его и покинула клуб.