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Николай Дроздов поделился воспоминаниями о Децле на "Последнем герое"

Николай Дроздов поделился воспоминаниями о Децле, с которым снимался в телешоу "Последний герой". Ведущий запомнил умершего певца как человека, умеющего стоять на своём.
Николай Дроздов поделился воспоминаниями о Децле на "Последнем герое"

Дроздов рассказал о том, с какой стороны он узнал молодого рэпера Децла, с которым жил в одном племени Скорпионов на съёмках "Последнего героя" в 2003 году. В четвёртом сезоне проекта певец показал себя как один из самых незаурядных участников. Он не носил племенную бандану, а предпочитал ей кепку, следуя своему имиджу в обход правил. Кирилл Толмацкий очень помогал товарищам по команде и отличался большим трудолюбием.

"Хватит трындеть, надо работать", - вспоминает Дроздов слова Децла.

Рэпер обеспечивал соплеменников едой и проходил испытания не ради пиара, как некоторые участники, а с достоинством и желанием победить. Дроздов назвал исполнителя оригинальной и замечательной личностью, посчитав, что он обязательно попадёт в рай.
Николай Дроздов поделился воспоминаниями о Децле на "Последнем герое"

"Это большая трагедия, представляю, какой для его отца это удар. Выражаю соболезнования родным", - добавил телеведущий.

Напомним, что скончался Децл в возрасте 35 лет ночью 2 февраля после концерта в клубе Ижевска.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:58

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