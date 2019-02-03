В Петербурге 4-летняя девочка получила ожоги из-за упавшего на нее чайника с кипятком





Как стало известно, инцидент произошел в семейном кафе, которое находится на острове Декабристов. Около 4 часов вечера в 1 Детскую больницу доставили маленькую девочку, на которую, как утверждается очевидцами, неловкая официантка опрокинула чайник с горячей жидкостью. В результате у ребенка зафиксировали сильные ожоги. В срочном порядке она госпитализирована.Родители пострадавшей посетительницы ресторана обвиняют в происшествии сотрудницу заведения. Подробности случившегося выясняются.