В Петербурге 4-летняя девочка получила ожоги из-за упавшего на нее чайника с кипятком
Вчера, 2 февраля, в ресторане «Марчеллис» в Санкт-Петербурге произошло ЧП: на 4-летнюю девочку упал чайник с кипятком. С ожогами 3 степени ребенка доставили в одну из больниц города.
Как стало известно, инцидент произошел в семейном кафе, которое находится на острове Декабристов. Около 4 часов вечера в 1 Детскую больницу доставили маленькую девочку, на которую, как утверждается очевидцами, неловкая официантка опрокинула чайник с горячей жидкостью. В результате у ребенка зафиксировали сильные ожоги. В срочном порядке она госпитализирована.
Родители пострадавшей посетительницы ресторана обвиняют в происшествии сотрудницу заведения. Подробности случившегося выясняются.
Как стало известно, инцидент произошел в семейном кафе, которое находится на острове Декабристов. Около 4 часов вечера в 1 Детскую больницу доставили маленькую девочку, на которую, как утверждается очевидцами, неловкая официантка опрокинула чайник с горячей жидкостью. В результате у ребенка зафиксировали сильные ожоги. В срочном порядке она госпитализирована.
Родители пострадавшей посетительницы ресторана обвиняют в происшествии сотрудницу заведения. Подробности случившегося выясняются.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:05