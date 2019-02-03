Станислав Садальский назвал Максима Галкина и Лию Ахеджакову «жеваными пирожками»

Скандал между Галкиным и Ахеджаковой разразился после концерта юмориста на сцене театра «Современник». Комик во время выступления от лица Лии Меджидовны стал возмущаться по поводу высоких цен и других проблем. Народная артистка РФ поражена, что ее позиция стала основой пародии Галкина. Также кинозвезду задел еще один факт. Она отметила, что «издевательские шуточки» в ее сторону прозвучали в стенах театра, которому актриса отдала более сорока лет.Однако Садальский считает, что Галкин и Ахеджакова решили «пропиарится» благодаря скандальной ситуации. Актер считает, что артисты просто «заигрались». Впрочем, на днях Станислав Юрьевич в своем аккаунте Instagram обнародовал очередной пост, где артист призвал подписчиков не стесняться восхищаться, быть нежными, говорить людям добрые слова, при этом не жалеть улыбок для своих любимых людей. Фолловеры Садальского приняли решение, что частично это касается конфликта между Галкиным и Ахеджаковой.