Иосиф Пригожин вспомнил, что был свидетелем рождения Децла как рэп-исполнителя





Пригожин рассказал репортерам, что у рэп-исполнителя были очень сложные отношения с отцом. Продюсер заявил, что рэпер мог прожить длинную жизнь, при этом быть как его иностранный коллега Эминем, однако он не «вписался» в современное общество. По словам Иосифа Игоревича, хоть он с Кириллом Толмацким был лично знаком, однако в последнее время они нигде не пересекались.Во время работы продюсера на телеканале ОРТ он совместно с отцом репера - Александром Толмацким, делал много интересных телепроектов. Пригожин, комментируя кончину музыканта, отметил, что смерть человека - это большое горе.