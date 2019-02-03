Иосиф Пригожин вспомнил, что был свидетелем рождения Децла как рэп-исполнителя
Иосиф Пригожин во время интервью рассказал журналистам о своем общении с Децлом, который внезапно скончался третьего февраля, и его отцом. По словам продюсера, он был свидетелем рождения Кирилла Толмацкого как рэп-исполнителя.
Пригожин рассказал репортерам, что у рэп-исполнителя были очень сложные отношения с отцом. Продюсер заявил, что рэпер мог прожить длинную жизнь, при этом быть как его иностранный коллега Эминем, однако он не «вписался» в современное общество. По словам Иосифа Игоревича, хоть он с Кириллом Толмацким был лично знаком, однако в последнее время они нигде не пересекались.
Во время работы продюсера на телеканале ОРТ он совместно с отцом репера - Александром Толмацким, делал много интересных телепроектов. Пригожин, комментируя кончину музыканта, отметил, что смерть человека - это большое горе.
Пригожин рассказал репортерам, что у рэп-исполнителя были очень сложные отношения с отцом. Продюсер заявил, что рэпер мог прожить длинную жизнь, при этом быть как его иностранный коллега Эминем, однако он не «вписался» в современное общество. По словам Иосифа Игоревича, хоть он с Кириллом Толмацким был лично знаком, однако в последнее время они нигде не пересекались.
Во время работы продюсера на телеканале ОРТ он совместно с отцом репера - Александром Толмацким, делал много интересных телепроектов. Пригожин, комментируя кончину музыканта, отметил, что смерть человека - это большое горе.