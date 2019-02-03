В Сети появились характеристики нового бюджетного смартфона от Oppo





Девайс будет оснащаться 6,2-дюймовым экраном с разрешением 1520 х 720 точек, 3 ГБ ОЗУ и 64 постоянной памяти, также появились данные о наличии неизвестной однокристальной системы. Сдвоенная основная камера получит датчики на 13+2 Мп, фронтальная – на 16 Мп.В качестве операционной системы установят Android 8.1 Oreo. Судя по техническим характеристикам гаджета, эксперты сделали вывод, что его цена не превысит 100 долларов. Официальный дебют смартфона, скорее всего, запланирован на 2-3 квартал нынешнего года.