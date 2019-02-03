Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук повеселилась на Дне Рождения Валерия Блюменкранца
Накануне у участника "Дома-2" Валерия Блюменкранца прошел день рождения. Конечно же на нём присутствовала его нынешняя возлюбленная Ирина Пинчук.
В Instagram попало видео, на котором Ирина Пинчук под "виноградным соком" ведёт себя слишком откровенно. Валерий праздновал свои именины в одном из Московских кафе, на празднование он пригласил только близких друзей.
Свою бывшую жену Тату Блюменкранц он решил не звать. В своём Instagram Тата шутит о том, что её этот факт очень обидел. Также она говорит о том, что Ира похожа на неё, ведь ей приходилось ждать Валеру, когда тот нагуляется по полной. Но, видимо, Ирина Пинчук нашла выход из положения - они ]отдыхают вместе и употребляют "волшебные" напитки тоже вдвоём.
Подписчики участницы "Дома-2" не оценили танцы Иры и её подруги Тани, более того, они сказали о том, что у девушек явно отсутствует слух, ведь двигаются они совершенно не в ритм песни.
В Instagram попало видео, на котором Ирина Пинчук под "виноградным соком" ведёт себя слишком откровенно. Валерий праздновал свои именины в одном из Московских кафе, на празднование он пригласил только близких друзей.
Свою бывшую жену Тату Блюменкранц он решил не звать. В своём Instagram Тата шутит о том, что её этот факт очень обидел. Также она говорит о том, что Ира похожа на неё, ведь ей приходилось ждать Валеру, когда тот нагуляется по полной. Но, видимо, Ирина Пинчук нашла выход из положения - они ]отдыхают вместе и употребляют "волшебные" напитки тоже вдвоём.
Подписчики участницы "Дома-2" не оценили танцы Иры и её подруги Тани, более того, они сказали о том, что у девушек явно отсутствует слух, ведь двигаются они совершенно не в ритм песни.