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Максим Галкин пожелал поклонникам хорошего настроения красивым снимком с Аллой Пугачевой

Максим Галкин опубликовал на своей странице в Insfagram новый снимок, где шоумен счастливо улыбается в камеру и обнимает Аллу Пугачеву. Поклонники поблагодарили знаменитость за позитив и отметили, что Примадонна выглядит свежо и молодо.
Максим Галкин пожелал поклонникам хорошего настроения красивым снимком с Аллой Пугачевой

На снимке Маским Галкин и Алла Пугачева предстали на фоне интерьера их "сказочного" замка. Шоумен стоит в домашней обстановке в белой футболке и брюках, а Примадонна - черном наряде с пышной юбкой и белым воротничком. Обе звезды смотрят в камеру и улыбаются.

За считанные минуты публикация Максима Галкина вызвала бурю эмоций у фанатов. Они назвали знаменитостей "двумя позитивчиками" и поблагодарили за подаренное хорошее настроение.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:57

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