Эксперты развеяли самые известные мифы о депрессии





В реальности же депрессия считается комплексом нарушений в функционировании головного мозга, негативно влияющих на психическое здоровье человека. Кроме того, в работе ЦНС видится дисбаланс определенных химически веществ. Как правило, причиной недуга может стать генетическая предрасположенность, регулярный стресс, другие заболевания или приём определенных препаратов. Ученые также не согласны с тем, что депрессию стоит сравнивать с печалью или тревожностью. На самом деле в этом случае человек страдает от внутренней пустоты и отсутствия эмоций, уточняют специалисты. Более того, недуг не проходит сам по себе, поэтому до появления серьёзных осложнений вроде набора веса или появления вредных привычек стоит обратиться к врачу для полноценного лечения, которое может продлиться даже несколько лет.Заболевание ни в коем случае не связано со слабым характером, отмечают исследователи. Дело в том, что у некоторых людей нарушаются биохимические процессы в мозге: они фиксируются у людей как со «слабым», так и с «сильным» характером.В заключении эксперты отметили, что недугу подвержены и мужчины, и женщины, даже дети, но взрослые представители сильного пола стараются скрывать это, не разглашая проблем, однако молчание, как правило, приводит к негативным последствиям.