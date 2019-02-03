Педиатры объяснили пользу «тихого часа» для ребенка





Сон нужен человеку для эффективной обработки усвоенной за день информации, «перезагрузки», а также восстановления новых сил. Для взрослых людей нормальная продолжительность их сна в среднем должна составлять 8 часов, при этом ребенку надо больше времени, потому что его организм только формируется, активным образом развивается. Однако есть такие родители, которые считают, что если их чадо не желает спать днем, то не следует его в этом заставлять. Однако эта логика применима лишь к подросткам. По словам экспертов, если дети не спят днем, они становятся очень раздражительными, капризными, при этом у них ухудшается аппетит, концентрация их внимания. Для исключения этих негативных факторов стоит придерживаться режима. Педиатры отметили, что до года детки должны спать примерно восемнадцать часов. Время, недобранное ребёнком в ходе ночного сна, можно наверстать, если уложить его спать днём. Из этого следует, что дневной сон является полезным.Он не должен продолжаться поздней 6 часов вечера. Дело в том, что после этого времени детский организм начинает вырабатывать специальный гормон, влияющий на сон в ночное время. Проснувшись после 6 часов вечера ребёнку будет тяжело вставать. Такой подъем организмом воспринимается как пробуждение ночью. В данном случае довольно сложно наладить активность, нормальную работоспособность детского организма. Взрослым следует следить за своевременным укладыванием ребёнка спать. Также не следует допускать, чтобы дети очень поздно вставали.