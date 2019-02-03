Nissan Micra получит «горячую» модификацию N-Sport





Транспортное средство получило тонкие настройки внешнего вида, а также специальную отделку алькантарой на приборной панели. Стоит выделить переделанную информационно-развлекательную систему, и появление нового силового агрегата: вместо 0,9-литрового двигателя появится 1,0-литровый на 117 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента.Среди остальных нововведений в глаза бросается наличие технологии активной помощи Nissan Safety Sense, установленной в стандартном качестве. На данный момент информации о стоимости нового транспортного средства пока не предоставлено.