Nissan Micra получит «горячую» модификацию N-Sport
Nissan готовится к выпуску Micra N-Sport на мировой рынок. Автомобиль примечателен не только детальной отделкой салона, но и тем, что автоконцерн опробует на нем новый 1,0-литровый мотор мощностью чуть более 115 лошадиных сил.
Транспортное средство получило тонкие настройки внешнего вида, а также специальную отделку алькантарой на приборной панели. Стоит выделить переделанную информационно-развлекательную систему, и появление нового силового агрегата: вместо 0,9-литрового двигателя появится 1,0-литровый на 117 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента.
Среди остальных нововведений в глаза бросается наличие технологии активной помощи Nissan Safety Sense, установленной в стандартном качестве. На данный момент информации о стоимости нового транспортного средства пока не предоставлено.
Транспортное средство получило тонкие настройки внешнего вида, а также специальную отделку алькантарой на приборной панели. Стоит выделить переделанную информационно-развлекательную систему, и появление нового силового агрегата: вместо 0,9-литрового двигателя появится 1,0-литровый на 117 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента.
Среди остальных нововведений в глаза бросается наличие технологии активной помощи Nissan Safety Sense, установленной в стандартном качестве. На данный момент информации о стоимости нового транспортного средства пока не предоставлено.
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:52