Ученые: Бездомные коты способны вылечить онкологию у человека





Западное научное общество пришло к такому выводу в результате исследований взаимосвязи больного человека и животных. Ученые считают, что бездомные коты способны проявлять сострадание и заботу по отношению к человеку. Они считают, что люди зависят от животных так же, как и они от нас. Поэтому уличные питомцы интуитивно чувствуют человека с онкологией и стараются помочь.Исследователи сообщают, что проанализировав истории болезней онкобольных, которые чудом смогли выздороветь, они заметили одну деталь. Каждый из пациентов имел домашних питомцев, а именно котов или кошек, уход за которыми позволял забывать о страшной болезни.