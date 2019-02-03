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Ученые: Бездомные коты способны вылечить онкологию у человека

Ученые сделали вывод, что бездомные коты способны вылечить человека от рака. В ходе исследования выяснилось, что животные умеют испытывать сострадание.
Ученые: Бездомные коты способны вылечить онкологию у человека

Западное научное общество пришло к такому выводу в результате исследований взаимосвязи больного человека и животных. Ученые считают, что бездомные коты способны проявлять сострадание и заботу по отношению к человеку. Они считают, что люди зависят от животных так же, как и они от нас. Поэтому уличные питомцы интуитивно чувствуют человека с онкологией и стараются помочь.

Исследователи сообщают, что проанализировав истории болезней онкобольных, которые чудом смогли выздороветь, они заметили одну деталь. Каждый из пациентов имел домашних питомцев, а именно котов или кошек, уход за которыми позволял забывать о страшной болезни.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 15:06

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