АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Бедность физически меняет структуру мозга ребенка
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Вера Брежнева отмечает свое 37-летие

Вере Брежневой, являющейся знаменитой отечественной певицей, 3 февраля исполняется 37 лет. Исполнительница песен начинала свою вокальную карьеру в коллективе “ВИА Гра”, но более известной она стала благодаря сольной карьере.
Вера Брежнева отмечает свое 37-летие

В 2007 году по версии издания Maxim Вера Брежнева стала самой сексуальной женщиной РФ. Певица также снялась в нескольких фильмах, а также выпустила не один сольный альбом. В 2015 году артистка втайне от общественности вышла замуж за музыкального продюсера Константина Меладзе. Супруги сыграли свадьбу в Италии в кругу самых родных и близких им людей.

Накануне дня рождения в аккаунте знаменитости появился ролик, на котором Вера запечатлена во время отдыха на Мальдивских островах. Под видео певица оставила пост, в котором написала - “Оглядываясь назад”. Поклонники стали поздравлять свою любимицу с именинами, желая ей счастья, а также творческих успехов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вера Брежнева отмечает свое 37-летие
Ученые: Бездомные коты способны
В Петербурге 4-летняя девочка получила
Nissan Micra получит «горячую»
Иосиф Пригожин вспомнил, что был
Samsung Galaxy A90 станет первым
Стас Барецкий считает, что Децл
Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук
Ученые представили 5 преимуществ
Максим Галкин пожелал поклонникам
В Сети появились изображения Huawei P30
Первый электрокар бренда Toyota должен
Звезда “Тихого Дона” Элина Быстрицкая
Ученые: Возникновение рака редко
Директор программы "Время" Алла Данько
Xiaomi планирует выпустить игровой
Наталья Штурм считает, что отец Децла
Porsche 911 GT3 получил обновленную
Анастасия Волочкова в студии "Звёзды
Медики установили вред раздельного
В Швейцарии девушка убила
Меган Маркл оставила послание для
Сергей Шнуров посвятил стихотворение
Ученые раскрыли рецепт идеального кофе
Рэпер Баста выразил соболезнования в
В Волгоградской области водитель сбил
Искусствовед Сабрина Сфорца Галиция
Кандидат в президенты Украины хочет
Алеся Кафельникова обвинила избегающего
В Калужской области 20 детей пострадали
Просмотреть все новости