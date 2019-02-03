Вера Брежнева отмечает свое 37-летие

В 2007 году по версии издания Maxim Вера Брежнева стала самой сексуальной женщиной РФ. Певица также снялась в нескольких фильмах, а также выпустила не один сольный альбом. В 2015 году артистка втайне от общественности вышла замуж за музыкального продюсера Константина Меладзе. Супруги сыграли свадьбу в Италии в кругу самых родных и близких им людей.Накануне дня рождения в аккаунте знаменитости появился ролик, на котором Вера запечатлена во время отдыха на Мальдивских островах. Под видео певица оставила пост, в котором написала - “Оглядываясь назад”. Поклонники стали поздравлять свою любимицу с именинами, желая ей счастья, а также творческих успехов.