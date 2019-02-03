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Стас Барецкий считает, что Децл заслуживает памятник рэп-исполнителя

Российский шоумен и музыкант Стас Барецкий в одном из своих интервью заявил, что певец Децл (Кирилл Толмацкий) заслуживает памятник рэп-исполнителя. Также он выразил свои соболезнования его семье.
Стас Барецкий считает, что Децл заслуживает памятник рэп-исполнителя

По словам Стаса Барецкого, Децла он воспринимал как сына богатого папы, который дал ему возможность попеть. Однако после того, как родитель от певца отвернулся, он не опустил руки и продолжил заниматься любимым делом. Вот после этого шоумен стал его уважать. Несколько раз они даже пресекались в андеграундных клубах, где Толмацкий-младший частенько выступал. Также Барецкий вспоминает, что, несмотря на популярность, Децл не включал «звезду» и наравне общался с обычными людьми.

Стас Барецкий уверен, что Децл заслуживает памятник, так как свое место в рэпе им точно заслужено. Также он признался, что ему жаль кончины такого молодого исполнителя.

Ранее сообщалось, что у Кирилла Толмацкого остановилось сердце, когда он находился в гримерной после закрытого концерта в городе Ижевск.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:24

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