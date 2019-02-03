Стас Барецкий считает, что Децл заслуживает памятник рэп-исполнителя
Российский шоумен и музыкант Стас Барецкий в одном из своих интервью заявил, что певец Децл (Кирилл Толмацкий) заслуживает памятник рэп-исполнителя. Также он выразил свои соболезнования его семье.
По словам Стаса Барецкого, Децла он воспринимал как сына богатого папы, который дал ему возможность попеть. Однако после того, как родитель от певца отвернулся, он не опустил руки и продолжил заниматься любимым делом. Вот после этого шоумен стал его уважать. Несколько раз они даже пресекались в андеграундных клубах, где Толмацкий-младший частенько выступал. Также Барецкий вспоминает, что, несмотря на популярность, Децл не включал «звезду» и наравне общался с обычными людьми.
Стас Барецкий уверен, что Децл заслуживает памятник, так как свое место в рэпе им точно заслужено. Также он признался, что ему жаль кончины такого молодого исполнителя.
Ранее сообщалось, что у Кирилла Толмацкого остановилось сердце, когда он находился в гримерной после закрытого концерта в городе Ижевск.
По словам Стаса Барецкого, Децла он воспринимал как сына богатого папы, который дал ему возможность попеть. Однако после того, как родитель от певца отвернулся, он не опустил руки и продолжил заниматься любимым делом. Вот после этого шоумен стал его уважать. Несколько раз они даже пресекались в андеграундных клубах, где Толмацкий-младший частенько выступал. Также Барецкий вспоминает, что, несмотря на популярность, Децл не включал «звезду» и наравне общался с обычными людьми.
Стас Барецкий уверен, что Децл заслуживает памятник, так как свое место в рэпе им точно заслужено. Также он признался, что ему жаль кончины такого молодого исполнителя.
Ранее сообщалось, что у Кирилла Толмацкого остановилось сердце, когда он находился в гримерной после закрытого концерта в городе Ижевск.