Samsung Galaxy A90 станет первым смартфоном марки с выдвижной камерой
Samsung Galaxy A90 станет первым смартфоном марки с выдвижной камерой, сообщили инсайдеры. Небольшой модуль будет выезжать прямо из корпуса, как в китайских гаджетах.
В 2018 году руководство Samsung решило сделать линейку Galaxy A самой передовой в бренде. Смартфоны серии стали получать новаторские решения, которые не применяются даже во флагманах. Пользователь Twitter Ice universe, будучи инсайдером компании, рассказал, что новинка Galaxy A90 с большой вероятностью станет полностью безрамочной.
На экране гаджета не будет никаких вырезов и отверстий, а селфи-камера станет выезжать из верхней части корпуса. Вероятно, что и сканер отпечатков Samsung интегрирует в дисплей. Такие особенности Galaxy A90 могут сделать его в будущем более востребованным, нежели готовящийся к премьере Galaxy S10e из более бюджетной линейки.
Напомним, что анонс модели запланирован на 20 февраля. Инсайдеры ожидают, что в своей относительно недорогой серии Galaxy A с выдвижной селфи-камерой будет выделяться "кусающейся" ценой.
В 2018 году руководство Samsung решило сделать линейку Galaxy A самой передовой в бренде. Смартфоны серии стали получать новаторские решения, которые не применяются даже во флагманах. Пользователь Twitter Ice universe, будучи инсайдером компании, рассказал, что новинка Galaxy A90 с большой вероятностью станет полностью безрамочной.
На экране гаджета не будет никаких вырезов и отверстий, а селфи-камера станет выезжать из верхней части корпуса. Вероятно, что и сканер отпечатков Samsung интегрирует в дисплей. Такие особенности Galaxy A90 могут сделать его в будущем более востребованным, нежели готовящийся к премьере Galaxy S10e из более бюджетной линейки.
Напомним, что анонс модели запланирован на 20 февраля. Инсайдеры ожидают, что в своей относительно недорогой серии Galaxy A с выдвижной селфи-камерой будет выделяться "кусающейся" ценой.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:38