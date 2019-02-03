Ученые представили 5 преимуществ раннего подъема





В первом исследовании ученые из Университета Эксетера (США) обнаружили, что у "ранних пташек" реже наблюдаются симптомы депрессии. Они чувствуют себя намного счастливее, чем те, кто любит понежиться в постели подольше. Это происходит из-за конфликта режимов, который происходит у таких людей. Сотрудники Техасского университета провели исследование среди школьников и выяснили, что ученики, покидающие постель более ранним утром показывают хорошие результаты в учебе и их оценки намного выше. Объясняется это отсутствием опозданий и низким потреблением жидкости вечером. В результате анализа 341 фрагмента ДНК, проведенного в прошлом году, работники Университета Бристоля выяснили, что у "жаворонков" снижен риск онкологии, в частности молочной железы.Ученые из Центра исследования рака им. Фреда Хатчинсона в Сиэтле, Вашингтон, США, обнаружили, что у людей, занимающихся зарядкой 5 дней в неделю по 45 минут, существенно улучшилось качество сна. Результаты научной работы Университета образования Гейдельберга, где приняли участие 1231 добровольцев, показали, что "жаворонки" более добросовестны, а исследование с 346 подростками выявило у "жаворонков" старание и настойчивость в учебе.