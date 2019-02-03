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Звезда “Тихого Дона” Элина Быстрицкая перестала самостоятельно ходить

Звезда “Тихого Дона” Элина Быстрицкая уже самостоятельно не ходит. О 90-летней актрисе заботится ее родная сестра Софья Шегельман.
Звезда “Тихого Дона” Элина Быстрицкая перестала самостоятельно ходить

В программе “Ты не поверишь!” Шегельман призналась, что об ухудшении самочувствия Элины Быстрицкой сообщил ей лечащий доктор актрисы. Родственница знаменитости из Израиля немедленно прилетела к сестре. Артистка практически лишилась зрения, так как у нее тяжелая форма катаракты, вследствие чего ходить самостоятельно она почти не может. После того как звезду кино обокрала ее помощница Ксения Рубцова, заботится о ней стала Софья. В отношении женщины открыто уголовное дело.

По словам Шегельман, забрать Элину Авраамовну к себе домой в Израиль она не сможет, так как уверена, что знаменитость не сможет перенести дороги. Первой обеспокоилась состоянием своей подруги Зинаида Кириенко. Артистка на протяжении нескольких месяцев пыталась связаться со своей знакомой. Актриса уверена, что их общению препятствовала Ксения Рубцова.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:28

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