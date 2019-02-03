Наталья Штурм считает, что отец Децла был готов к смерти рэпера
На своей странице в Instagram Наталья Штурм посвятила пост о трагическом событии минувшей ночи. Она считает, что смерть рэпера Децла не стала неожиданным исходом для его отца.
Сегодня ночью от остановки сердца скончался популярный рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл. Многие артисты, лично знавшие музыканта, а также те, кто был с ним незнаком, выразили искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшего.
Певица и писательница Наталья Штурм не смогла остаться в стороне трагедии. Под фотографией с новостью в социальной сети она выложила пост, в котором высказала свое мнение. Артистка заявила, что хотя лично не была знакома с Толмацким, но его творчество считает близким по своей философии.
Кроме того, писательница высказала предположение о причине смерти Децла. Она считает, что остановку сердца спровоцировало употребление наркотиков. Штурм также поделилась мнением, что отец рэпера Александр Толмацкий был готов к такому исходу.
Сегодня ночью от остановки сердца скончался популярный рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл. Многие артисты, лично знавшие музыканта, а также те, кто был с ним незнаком, выразили искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшего.
Певица и писательница Наталья Штурм не смогла остаться в стороне трагедии. Под фотографией с новостью в социальной сети она выложила пост, в котором высказала свое мнение. Артистка заявила, что хотя лично не была знакома с Толмацким, но его творчество считает близким по своей философии.
Кроме того, писательница высказала предположение о причине смерти Децла. Она считает, что остановку сердца спровоцировало употребление наркотиков. Штурм также поделилась мнением, что отец рэпера Александр Толмацкий был готов к такому исходу.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:05