Наталья Штурм считает, что отец Децла был готов к смерти рэпера

Сегодня ночью от остановки сердца скончался популярный рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл. Многие артисты, лично знавшие музыканта, а также те, кто был с ним незнаком, выразили искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшего.Певица и писательница Наталья Штурм не смогла остаться в стороне трагедии. Под фотографией с новостью в социальной сети она выложила пост, в котором высказала свое мнение. Артистка заявила, что хотя лично не была знакома с Толмацким, но его творчество считает близким по своей философии.Кроме того, писательница высказала предположение о причине смерти Децла. Она считает, что остановку сердца спровоцировало употребление наркотиков. Штурм также поделилась мнением, что отец рэпера Александр Толмацкий был готов к такому исходу.