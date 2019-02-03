АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Бедность физически меняет структуру мозга ребенка
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Наталья Штурм считает, что отец Децла был готов к смерти рэпера

На своей странице в Instagram Наталья Штурм посвятила пост о трагическом событии минувшей ночи. Она считает, что смерть рэпера Децла не стала неожиданным исходом для его отца.
Наталья Штурм считает, что отец Децла был готов к смерти рэпера

Сегодня ночью от остановки сердца скончался популярный рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл. Многие артисты, лично знавшие музыканта, а также те, кто был с ним незнаком, выразили искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшего.

Певица и писательница Наталья Штурм не смогла остаться в стороне трагедии. Под фотографией с новостью в социальной сети она выложила пост, в котором высказала свое мнение. Артистка заявила, что хотя лично не была знакома с Толмацким, но его творчество считает близким по своей философии.

Кроме того, писательница высказала предположение о причине смерти Децла. Она считает, что остановку сердца спровоцировало употребление наркотиков. Штурм также поделилась мнением, что отец рэпера Александр Толмацкий был готов к такому исходу.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин пожелал поклонникам
В Сети появились изображения Huawei P30
Первый электрокар бренда Toyota должен
Звезда “Тихого Дона” Элина Быстрицкая
Ученые: Возникновение рака редко
Директор программы "Время" Алла Данько
Xiaomi планирует выпустить игровой
Наталья Штурм считает, что отец Децла
Porsche 911 GT3 получил обновленную
Анастасия Волочкова в студии "Звёзды
Медики установили вред раздельного
В Швейцарии девушка убила
Меган Маркл оставила послание для
Сергей Шнуров посвятил стихотворение
Ученые раскрыли рецепт идеального кофе
Рэпер Баста выразил соболезнования в
В Волгоградской области водитель сбил
Искусствовед Сабрина Сфорца Галиция
Кандидат в президенты Украины хочет
Алеся Кафельникова обвинила избегающего
В Калужской области 20 детей пострадали
Ученые: Бедность физически меняет
Звезда "Дома-2" Анастасия Лисова сильно
Названы до сих пор не нашедшие
Жена Льва Лещенко Ирина рассказала о
Представлен ТОП-3 конкурентов
Суббренд Xiaomi Redmi работает над
В Сети появились первые фото смартфона
Вера Брежнева показала на видео
Учёные: Темная материя не требуется для
Просмотреть все новости