Директор программы "Время" Алла Данько пожаловалась на старую холодную квартиру





В программе "Идеальный ремонт" главной героиней стала Данько, владеющая продюсерской компанией, преподававшая в высшей школе телевидения и до 1990-х годов работавшая ведущей новостей. Бизнесвумен рассказала, что ещё в 1970-х приобрела квартиру, которую хорошо обустроила, однако не обновляла интерьер до настоящего времени. На потолке с тех пор появились трещины, деревянные окна сквозят, а старая мебель облупилась.В спальне, где Данько устроила себе кабинет, нельзя находиться без вязанных носков и кофты. Ведущая решила доверить "Идеальному ремонту" новое обустройство своего жилья. Главным требованием хозяйки стало сохранение классического стиля, который изначально был в квартире.В процессе ремонта Данько получила не только красивый функциональный интерьер, но даже гардеробную. На сегодняшний день ведущая проживает одна со своей собакой. Личная жизнь после трёх неудачных браков у Данько не сложилась.