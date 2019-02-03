АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Бедность физически меняет структуру мозга ребенка
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Директор программы "Время" Алла Данько пожаловалась на старую холодную квартиру

Директор программы "Время" Алла Данько в шоу "Идеальный ремонт" пожаловалась на свою старую холодную квартиру. Ведущая рассказала, что в её спальне невозможно находиться без тёплой кофты и носков.
Директор программы "Время" Алла Данько пожаловалась на старую холодную квартиру

В программе "Идеальный ремонт" главной героиней стала Данько, владеющая продюсерской компанией, преподававшая в высшей школе телевидения и до 1990-х годов работавшая ведущей новостей. Бизнесвумен рассказала, что ещё в 1970-х приобрела квартиру, которую хорошо обустроила, однако не обновляла интерьер до настоящего времени. На потолке с тех пор появились трещины, деревянные окна сквозят, а старая мебель облупилась.

В спальне, где Данько устроила себе кабинет, нельзя находиться без вязанных носков и кофты. Ведущая решила доверить "Идеальному ремонту" новое обустройство своего жилья. Главным требованием хозяйки стало сохранение классического стиля, который изначально был в квартире.
Директор программы "Время" Алла Данько пожаловалась на старую холодную квартиру

В процессе ремонта Данько получила не только красивый функциональный интерьер, но даже гардеробную. На сегодняшний день ведущая проживает одна со своей собакой. Личная жизнь после трёх неудачных браков у Данько не сложилась.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин пожелал поклонникам
В Сети появились изображения Huawei P30
Первый электрокар бренда Toyota должен
Звезда “Тихого Дона” Элина Быстрицкая
Ученые: Возникновение рака редко
Директор программы "Время" Алла Данько
Xiaomi планирует выпустить игровой
Наталья Штурм считает, что отец Децла
Porsche 911 GT3 получил обновленную
Анастасия Волочкова в студии "Звёзды
Медики установили вред раздельного
В Швейцарии девушка убила
Меган Маркл оставила послание для
Сергей Шнуров посвятил стихотворение
Ученые раскрыли рецепт идеального кофе
Рэпер Баста выразил соболезнования в
В Волгоградской области водитель сбил
Искусствовед Сабрина Сфорца Галиция
Кандидат в президенты Украины хочет
Алеся Кафельникова обвинила избегающего
В Калужской области 20 детей пострадали
Ученые: Бедность физически меняет
Звезда "Дома-2" Анастасия Лисова сильно
Названы до сих пор не нашедшие
Жена Льва Лещенко Ирина рассказала о
Представлен ТОП-3 конкурентов
Суббренд Xiaomi Redmi работает над
В Сети появились первые фото смартфона
Вера Брежнева показала на видео
Учёные: Темная материя не требуется для
Просмотреть все новости