В Сети появились изображения Huawei P30 Pro с необычной камерой





Как было известно ранее, новый смартфон получит модернизированный OLED дисплей с 6,1 дюймом по диагонали. По новым данным сообщается, что отличительной характеристикой устройства станет необычная по своей форме тройная камера. Известно, что она будет оснащена сенсором Sony IMX 600.Отмечается, что схема расположения датчиков в камере отвечает пропорциям 2:1:1. Это отличает новый Huawei P30 Pro от предыдущих смартфонов , так как прежде использовался один единый модуль.