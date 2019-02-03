Google удаляет 29 вредоносных фото-приложений из Play Store





Несмотря на то, что интернет-компании активно борются с «зараженными» приложениями Android, разработчикам Google все равно приходится удалять 29 приложений. Это произошло после того, как стало известно, что вредоносные программы использовали снимки пользователей без их согласия и воровали чужой контент. А также появлялась навязчивая реклама с порнокадрами на весь экран. Хотя в описании было указано, что ресурс предназначен для ретуширования фотографий.Как только приложение оказывалось на смартфоне, оно сразу прибегало к помощи сжатия архивов, чтобы таким образом предотвратить анализ шифрования своего же сервера. Также появлялась информация, что многим пользователям пришлось бороться с троянами. К сожалению, до выявления в этих приложениях угрозы сотрудниками Google, многие пользователи успели скачать данные ресурсы не один миллион раз.