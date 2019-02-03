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Первый электрокар бренда Toyota должен появиться в 2021 году

Компания Electrify America владеет сетью современных зарядных станций, которые предназначены для электрокаров в Соединённых Штатах. Представители фирмы в рамках автосалона, который пройдёт в Лос-Анджелесе, показали слайд, из которого видно, что первый электрокар бренда Toyota должен появиться в 2021 году.
Первый электрокар бренда Toyota должен появиться в 2021 году

Автобрендом Toyota, а также компанией Panasonic осуществляются работы по созданию совместного предприятия для разработки современных аккумуляторных батарей, обладающих высокой ёмкостью. Японский автопроизводитель будет владеть 51 процентом акаций СП.

Компанией десять лет назад был представлен концептуальный электрокар версии Toyota FT-EV. Транспортное средство могло на одном заряде преодолевать восемьдесят километров. Многие автомобильные издания отмечают, что непосредственно Toyota может в будущем стать потенциальным производителем по-настоящему доступных электрокаров.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:42

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