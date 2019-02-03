Первый электрокар бренда Toyota должен появиться в 2021 году





Автобрендом Toyota, а также компанией Panasonic осуществляются работы по созданию совместного предприятия для разработки современных аккумуляторных батарей, обладающих высокой ёмкостью. Японский автопроизводитель будет владеть 51 процентом акаций СП.Компанией десять лет назад был представлен концептуальный электрокар версии Toyota FT-EV. Транспортное средство могло на одном заряде преодолевать восемьдесят километров. Многие автомобильные издания отмечают, что непосредственно Toyota может в будущем стать потенциальным производителем по-настоящему доступных электрокаров.