Анастасия Волочкова в студии "Звёзды сошлись" устроила перепалку с Юлией Рутберг из-за татуировок

"Милая , я вам что, кукла? Я представляла на мировых сценах Россию. Ну мне стало смешно, что такого?" - парировала Волочкова.

Волочкову пригласили на съёмки ток-шоу обсудить тему отношений племянницы Александра Маршала и годящегося ей в отцы возлюбленного. Особенно острой темой послужили татуировки героя программы, которые прима раскритиковала. Хотя сама балерина набила себе несколько рисунков, украшать ими всё тело она бы никогда не стала.Также Волочкова похвасталась, что мастер её ранее работал с Анджелиной Джоли. Так, голливудская звезда сделала татуировку у монаха под Бангкоком, к которому обратилась и русская балерина. Подытожила рассказ знаменитость тем, что тату отлично смотрятся на телах подкачанных, но не на обвисшей коже.Любовнику племянницы Маршала Волочкова посоветовала сходить в спортзал. Такого хамства не стерпела Рутберг, отметив, что пара ничего дурного не сделала, а вот некоторые гости шоу ведут себя как "быдло".. Также прима добавила, что многие пришли в студию, дабы осудить именно её.