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В Швейцарии девушка убила новорожденного сына и спрятала в плюшевого мишку

В Швейцарии за убийство новорожденного сына суд приговорил 23-летнюю девушку к одному году лишения свободы и испытательному сроку после заключения. Обвинение требовало от суда 8 лет тюрьмы.
В Швейцарии девушка убила новорожденного сына и спрятала в плюшевого мишку

Обвиняемой на момент убийства было 20 лет. Когда она была беременна двойней, ее партнер от нее ушел. На сроке 7 месяцев у нее начались схватки, но в больницу она обращаться не стала и родила первого ребенка у себя в ванной. После чего убила его, ударив о стену, а затем завернула в футболку и спрятала в мягкую игрушку в виде большого медведя. Второй ребенок родился уже мертвым, его тело она спрятала в корзину для белья, стоящую на кухне.

Выслушав сторону защиты о том, что обвиняемая так поступила из-за строгих родителей и была очень напугана, суд принял решение снизить срок до 12 месяцев.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:18

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