В Швейцарии девушка убила новорожденного сына и спрятала в плюшевого мишку





Обвиняемой на момент убийства было 20 лет. Когда она была беременна двойней, ее партнер от нее ушел. На сроке 7 месяцев у нее начались схватки, но в больницу она обращаться не стала и родила первого ребенка у себя в ванной. После чего убила его, ударив о стену, а затем завернула в футболку и спрятала в мягкую игрушку в виде большого медведя. Второй ребенок родился уже мертвым, его тело она спрятала в корзину для белья, стоящую на кухне.Выслушав сторону защиты о том, что обвиняемая так поступила из-за строгих родителей и была очень напугана, суд принял решение снизить срок до 12 месяцев.