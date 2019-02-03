Porsche 911 GT3 получил обновленную версию Touring





Обновленный Porsche стал во многом похож на версию 911 GT3 Touring. Несмотря на это, спорткар составил огромную конкуренцию, учитывая все дополнительные опции стоимостью в 60 тысяч долларов.Автомобиль уникален от цвета до топливного бака. Королевский синий обошелся владельцу дороже всех остальных модификаций – почти 13 тысяч долларов. Диски на колеса, а также лифтованная подвеска вместе вышли около 4 000 долларов. Новую тормозную систему удалось приобрести за 9 тысяч.В интерьер Porsche также внесли некоторые корректировки. Кресла из уникального природного волокна с кожаной отделкой были приобретены за 17 215 долларов. Дополнительные незначительные изменения в салоне автомобиля обошлись еще в несколько сотен.Известно, что за разницу в стоимости оригинала и обновленной версии можно приобрести новый Porsche 718 Boxter.