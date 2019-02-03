Porsche 911 GT3 получил обновленную версию Touring
Спортивный автомобиль Porsche 911 GT3 стал обладателем новой версии Touring. Такая модификация обошлась в дополнительных 60 000 долларов благодаря опциям.
Обновленный Porsche стал во многом похож на версию 911 GT3 Touring. Несмотря на это, спорткар составил огромную конкуренцию, учитывая все дополнительные опции стоимостью в 60 тысяч долларов.
Автомобиль уникален от цвета до топливного бака. Королевский синий обошелся владельцу дороже всех остальных модификаций – почти 13 тысяч долларов. Диски на колеса, а также лифтованная подвеска вместе вышли около 4 000 долларов. Новую тормозную систему удалось приобрести за 9 тысяч.
В интерьер Porsche также внесли некоторые корректировки. Кресла из уникального природного волокна с кожаной отделкой были приобретены за 17 215 долларов. Дополнительные незначительные изменения в салоне автомобиля обошлись еще в несколько сотен.
Известно, что за разницу в стоимости оригинала и обновленной версии можно приобрести новый Porsche 718 Boxter.
Обновленный Porsche стал во многом похож на версию 911 GT3 Touring. Несмотря на это, спорткар составил огромную конкуренцию, учитывая все дополнительные опции стоимостью в 60 тысяч долларов.
Автомобиль уникален от цвета до топливного бака. Королевский синий обошелся владельцу дороже всех остальных модификаций – почти 13 тысяч долларов. Диски на колеса, а также лифтованная подвеска вместе вышли около 4 000 долларов. Новую тормозную систему удалось приобрести за 9 тысяч.
В интерьер Porsche также внесли некоторые корректировки. Кресла из уникального природного волокна с кожаной отделкой были приобретены за 17 215 долларов. Дополнительные незначительные изменения в салоне автомобиля обошлись еще в несколько сотен.
Известно, что за разницу в стоимости оригинала и обновленной версии можно приобрести новый Porsche 718 Boxter.
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:52