Ученые: Возникновение рака редко связано с образом жизни





В 2 из 3 случаев рак возникает из-за случайности, возникающей в связи с ошибкой при копировании ДНК во время деления клеток. Данный фактор не может быть связан с образом жизни человека или его наследственностью, уточняют сотрудники университета Джона Хопкинса. Вероятность заболеть онкологией из-за плохой экологии и нездорового образа жизни не превышает 28-29%, остальные 5% являются следствием генетической предрасположенности. Впрочем, речь идёт об общей для рака закономерности, в то время, как для других видов онкологии соотношение фактора случайности с фактором образа жизни меняется.Например, онкология простаты или кости почти в каждом случае возникает случайным образом, а вот в случае с поджелудочной железой, то здесь болезнь является следствием неожиданных изменений в организме. Рак лёгких почти в 70% случаев связан с внешними факторами, подытожили эксперты.