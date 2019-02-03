АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Бедность физически меняет структуру мозга ребенка
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Сергей Шнуров посвятил стихотворение умершему рэперу Децлу

Сергей Шнуров решил прокомментировать новость касательно кончины своего коллеги - 35-летнего рэп-исполнителя Децла. Лидер коллектива «Ленинград» в соцсети Instagram обнародовал пост в стихотворной форме, который посвящен ушедшему из жизни музыканту.
Сергей Шнуров посвятил стихотворение умершему рэперу Децлу

Свою публикацию артист сопроводил снимком репера. Под данной фотографией сообщается, что Кирилл Толмацкий, который более популярный как Децл, третьего февраля скончался. По словам Александра Толмацкого, у его сына внезапно остановилось сердце. Пост Сергея Шнурова в течение двух часов собрал более 146 000 отметок «Нравится» и около 3 500 комментариев.

Фолловеры заявили, что они просто в шоке от данной новости. Поклонники стали выражать свои соболезнования родственникам музыканта. Некоторые подписчики отметили, что танцевать под песни Децла было легко и весело.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Швейцарии девушка убила
Меган Маркл оставила послание для
Сергей Шнуров посвятил стихотворение
Ученые раскрыли рецепт идеального кофе
Рэпер Баста выразил соболезнования в
В Волгоградской области водитель сбил
Искусствовед Сабрина Сфорца Галиция
Кандидат в президенты Украины хочет
Алеся Кафельникова обвинила избегающего
В Калужской области 20 детей пострадали
Ученые: Бедность физически меняет
Звезда "Дома-2" Анастасия Лисова сильно
Названы до сих пор не нашедшие
Жена Льва Лещенко Ирина рассказала о
Представлен ТОП-3 конкурентов
Суббренд Xiaomi Redmi работает над
В Сети появились первые фото смартфона
Вера Брежнева показала на видео
Учёные: Темная материя не требуется для
Стали известны подробности смерти Децла
Продюсер Сергей Перман попросил фанатов
Смартфон Vivo V15 Pro показался на
Появилось видео с новым 7-дюймовым iPod
Медики озвучили рекомендации по
Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет в
Эксперты рассказали о УАЗ-3165М «Симба»
Pinebook Pro на базе Linux будет
Физик назвал безопасными путешествия
Эксперты AnTuTu назвали самые мощные
Специалисты рассказали, что системы
Просмотреть все новости