Сергей Шнуров посвятил стихотворение умершему рэперу Децлу
Сергей Шнуров решил прокомментировать новость касательно кончины своего коллеги - 35-летнего рэп-исполнителя Децла. Лидер коллектива «Ленинград» в соцсети Instagram обнародовал пост в стихотворной форме, который посвящен ушедшему из жизни музыканту.
Свою публикацию артист сопроводил снимком репера. Под данной фотографией сообщается, что Кирилл Толмацкий, который более популярный как Децл, третьего февраля скончался. По словам Александра Толмацкого, у его сына внезапно остановилось сердце. Пост Сергея Шнурова в течение двух часов собрал более 146 000 отметок «Нравится» и около 3 500 комментариев.
Фолловеры заявили, что они просто в шоке от данной новости. Поклонники стали выражать свои соболезнования родственникам музыканта. Некоторые подписчики отметили, что танцевать под песни Децла было легко и весело.
Свою публикацию артист сопроводил снимком репера. Под данной фотографией сообщается, что Кирилл Толмацкий, который более популярный как Децл, третьего февраля скончался. По словам Александра Толмацкого, у его сына внезапно остановилось сердце. Пост Сергея Шнурова в течение двух часов собрал более 146 000 отметок «Нравится» и около 3 500 комментариев.
Фолловеры заявили, что они просто в шоке от данной новости. Поклонники стали выражать свои соболезнования родственникам музыканта. Некоторые подписчики отметили, что танцевать под песни Децла было легко и весело.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:12