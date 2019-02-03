Сергей Шнуров посвятил стихотворение умершему рэперу Децлу

Свою публикацию артист сопроводил снимком репера. Под данной фотографией сообщается, что Кирилл Толмацкий, который более популярный как Децл, третьего февраля скончался. По словам Александра Толмацкого, у его сына внезапно остановилось сердце. Пост Сергея Шнурова в течение двух часов собрал более 146 000 отметок «Нравится» и около 3 500 комментариев.Фолловеры заявили, что они просто в шоке от данной новости. Поклонники стали выражать свои соболезнования родственникам музыканта. Некоторые подписчики отметили, что танцевать под песни Децла было легко и весело.