Xiaomi планирует выпустить игровой смартфон Black Shark новой генерации
На рынке вскоре появится игровой смартфон версии Xiaomi Black Shark новой генерации. Информацию передал Лей Цзунь, являющийся руководителем компании.
По словам руководителя, фирмы для нового игрового смартфона предусматривается масса функций для персонализации. При этом он не стал раскрывать какие-либо подробности. По мнению экспертов, новая модификация Xiaomi будет превосходить по техническим характеристикам младшую модель. Black Shark прошлого поколения наделился оперативной памятью на 8 Гб. Устройство работало на процессоре Snapdragon 845. Разрешение дисплея составляло 2160х1080 рх. Модель оснастили экраном с диагональю на 5,99-дюймов.
Согласно ожиданиям экспертов, устройство должны анонсировать, а также выпустить новый игровой смартфон Black Shark в апреле текущего года.
По словам руководителя, фирмы для нового игрового смартфона предусматривается масса функций для персонализации. При этом он не стал раскрывать какие-либо подробности. По мнению экспертов, новая модификация Xiaomi будет превосходить по техническим характеристикам младшую модель. Black Shark прошлого поколения наделился оперативной памятью на 8 Гб. Устройство работало на процессоре Snapdragon 845. Разрешение дисплея составляло 2160х1080 рх. Модель оснастили экраном с диагональю на 5,99-дюймов.
Согласно ожиданиям экспертов, устройство должны анонсировать, а также выпустить новый игровой смартфон Black Shark в апреле текущего года.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:06