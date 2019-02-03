Xiaomi планирует выпустить игровой смартфон Black Shark новой генерации





По словам руководителя, фирмы для нового игрового смартфона предусматривается масса функций для персонализации. При этом он не стал раскрывать какие-либо подробности. По мнению экспертов, новая модификация Xiaomi будет превосходить по техническим характеристикам младшую модель. Black Shark прошлого поколения наделился оперативной памятью на 8 Гб. Устройство работало на процессоре Snapdragon 845. Разрешение дисплея составляло 2160х1080 рх. Модель оснастили экраном с диагональю на 5,99-дюймов.Согласно ожиданиям экспертов, устройство должны анонсировать, а также выпустить новый игровой смартфон Black Shark в апреле текущего года.