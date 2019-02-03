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В Волгоградской области водитель сбил двух школьников на «зебре»

Вчера, 2 февраля, в новой части города Волжский, водитель легкового автомобиля LADA Granta совершил наезд на пересекающих регулируемый пешеходный переход двух школьников. 9-летнему и 13-летнему мальчикам оказали медицинскую помощь.
В Волгоградской области водитель сбил двух школьников на «зебре»

Как стало известно, 43-летний водитель LADA Granta сбил подростков, которые переходили дорогу на «разрешенный» цвет светофора и по «зебре». Инцидент произошел на пресечении улицы Мира и Дружбы, автомобиль двигался со стороны Александрова.

Как сообщили в ГУМВД, пострадавшим школьникам потребовалась квалифицированная помощь медицинского персонала. Об их состоянии не уточняется.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:39

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