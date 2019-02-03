В Волгоградской области водитель сбил двух школьников на «зебре»
Вчера, 2 февраля, в новой части города Волжский, водитель легкового автомобиля LADA Granta совершил наезд на пересекающих регулируемый пешеходный переход двух школьников. 9-летнему и 13-летнему мальчикам оказали медицинскую помощь.
Как стало известно, 43-летний водитель LADA Granta сбил подростков, которые переходили дорогу на «разрешенный» цвет светофора и по «зебре». Инцидент произошел на пресечении улицы Мира и Дружбы, автомобиль двигался со стороны Александрова.
Как сообщили в ГУМВД, пострадавшим школьникам потребовалась квалифицированная помощь медицинского персонала. Об их состоянии не уточняется.
Как стало известно, 43-летний водитель LADA Granta сбил подростков, которые переходили дорогу на «разрешенный» цвет светофора и по «зебре». Инцидент произошел на пресечении улицы Мира и Дружбы, автомобиль двигался со стороны Александрова.
Как сообщили в ГУМВД, пострадавшим школьникам потребовалась квалифицированная помощь медицинского персонала. Об их состоянии не уточняется.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:39