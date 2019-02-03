В Волгоградской области водитель сбил двух школьников на «зебре»





Как стало известно, 43-летний водитель LADA Granta сбил подростков, которые переходили дорогу на «разрешенный» цвет светофора и по «зебре». Инцидент произошел на пресечении улицы Мира и Дружбы, автомобиль двигался со стороны Александрова.Как сообщили в ГУМВД, пострадавшим школьникам потребовалась квалифицированная помощь медицинского персонала. Об их состоянии не уточняется.