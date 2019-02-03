Медики установили вред раздельного питания для здоровья человека





Как сообщила диетолог Людмила Бабич, разделять продукты на отдельные приемы пищи не поможет снизить вес. Гораздо полезнее, по ее словам, подобрать рацион питания с балансом всех необходимых элементов. Диетолог утверждает, что сочетать продукты очень полезно, если делать это правильно.Людмила Бабич заявляет, что верить «быстрым» диетам не стоит. Например, мясная диета даст быстрый результат, и вы увидите снижение веса. Однако вскоре вес вернется даже с большим объемом, чем был до этого, а поправить здоровье после таких истязаний над собственным организмом будет крайне трудно. Такие диеты чреваты болезнями с желудком и сердцем.Диетолог посоветовала не отказывать себе в продуктах, но их количество стоит сократить, если целью является здоровое похудение.