Меган Маркл оставила послание для работниц секс-индустрии на бананах на благотворительной миссии в бристоле

Герцог и герцогиня Сассекские отправились с официальным визитом в Бристоль, Англия, а именно на кухню одной из благотворительных организаций. Одна из ее волонтеров Сью Крейтон и королевская семья собирали пакеты с различной едой. Они предназначены для женщин, которые работают на улице или имеют проблемы с алкоголем и наркотиками. Однако Меган Маркл приняла решение внести свою лепту не только в сборы, а еще и вложить в это часть своей души. Так, она на каждом банане оставила короткое послание, которое написала маркером. Многие женщины получат фрукт с надписью «вы любимы», «вы особенные» и другими.Пакеты с едой, а также с «письмами» от Меган Маркл в тот же день были погружены в грузовой автомобиль, а позднее розданы работницам секс-индустрии и не только. Примечательно, что супруга принца Гарри выбрала для этой поездки сапоги оливкового цвета, платье от Oscar de la Renta, а сверху надела пальто из шерсти черного цвета, автором которого является William Vintage.