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Меган Маркл оставила послание для работниц секс-индустрии на бананах на благотворительной миссии в бристоле

Меган Маркл и принц Гарри отправились в английский город Бристоль с благотворительной миссией. На этот раз они помогали благотворительной организации One25 упаковывать продукты питания для женщин, работающих в секс-индустрии.
Меган Маркл оставила послание для работниц секс-индустрии на бананах на благотворительной миссии в бристоле

Герцог и герцогиня Сассекские отправились с официальным визитом в Бристоль, Англия, а именно на кухню одной из благотворительных организаций. Одна из ее волонтеров Сью Крейтон и королевская семья собирали пакеты с различной едой. Они предназначены для женщин, которые работают на улице или имеют проблемы с алкоголем и наркотиками. Однако Меган Маркл приняла решение внести свою лепту не только в сборы, а еще и вложить в это часть своей души. Так, она на каждом банане оставила короткое послание, которое написала маркером. Многие женщины получат фрукт с надписью «вы любимы», «вы особенные» и другими.

Пакеты с едой, а также с «письмами» от Меган Маркл в тот же день были погружены в грузовой автомобиль, а позднее розданы работницам секс-индустрии и не только. Примечательно, что супруга принца Гарри выбрала для этой поездки сапоги оливкового цвета, платье от Oscar de la Renta, а сверху надела пальто из шерсти черного цвета, автором которого является William Vintage.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:14

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