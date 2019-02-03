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В Калужской области 20 детей пострадали в ДТП с автобусом

В Калужской области 20 человек пострадали в результате ДТП с автобусом. Пассажирский транспорт перевернулся, в салоне находились 30 ребенок и 16 взрослых, сообщили в ГИБДД по региону.
В Калужской области 20 детей пострадали в ДТП с автобусом

Инцидент произошел в 9:15 по Москве. Водитель автобуса не справился с управлением, он опрокинулся в кювет по правую сторону. По предварительным данным, различные травмы получили 20 детей.

В службе МЧС уже подготовили вертолеты для транспортировки, детали произошедшего станут известны позже. На данный момент установлено, что автобус принадлежал частному лицу, он вез пассажиров на соревнования.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:59

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