В Калужской области 20 детей пострадали в ДТП с автобусом
В Калужской области 20 человек пострадали в результате ДТП с автобусом. Пассажирский транспорт перевернулся, в салоне находились 30 ребенок и 16 взрослых, сообщили в ГИБДД по региону.
Инцидент произошел в 9:15 по Москве. Водитель автобуса не справился с управлением, он опрокинулся в кювет по правую сторону. По предварительным данным, различные травмы получили 20 детей.
В службе МЧС уже подготовили вертолеты для транспортировки, детали произошедшего станут известны позже. На данный момент установлено, что автобус принадлежал частному лицу, он вез пассажиров на соревнования.
Инцидент произошел в 9:15 по Москве. Водитель автобуса не справился с управлением, он опрокинулся в кювет по правую сторону. По предварительным данным, различные травмы получили 20 детей.
В службе МЧС уже подготовили вертолеты для транспортировки, детали произошедшего станут известны позже. На данный момент установлено, что автобус принадлежал частному лицу, он вез пассажиров на соревнования.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:59