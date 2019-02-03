В Калужской области 20 детей пострадали в ДТП с автобусом





Инцидент произошел в 9:15 по Москве. Водитель автобуса не справился с управлением, он опрокинулся в кювет по правую сторону. По предварительным данным, различные травмы получили 20 детей.В службе МЧС уже подготовили вертолеты для транспортировки, детали произошедшего станут известны позже. На данный момент установлено, что автобус принадлежал частному лицу, он вез пассажиров на соревнования.