Искусствовед Сабрина Сфорца Галиция нашла дату конца света на картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»





Картина изображает последние часы, проведённые Иисусом Христом с апостолами. Над этой работой великий художник начал работать ещё в 1495 г. Картина была закончена в 1498 г. Сабрина исследует данную картину с 2010 года. Она заинтересовала учёного большим центральным окном. При этом над ним имеется свод, на котором изображена астрологическая, а также математическая интересная головоломка. Сабрина считает, что в данном криптографическом коде великий художник попытался зашифровать возможную дату Конца Света. Его причиной должен стать «всемирный потоп». Исследователь отмечает, что он должен начаться 21 марта 4006 г. Первого ноября он должен закончиться. После этого для человечества должна начаться новая эра.В шифре известного художника и изобретателя знаки зодиака размещаются специфическим образом. В данном случае двадцать четыре буквы латинского алфавита обозначают время. Сабрина Сфорца начала понимать код, воспользовавшись секретными архивами Ватикана. Там она изучала различные рукописи Леонардо, которые он сделал в ходе работы над шедевром. После этого искусствовед смогла ориентировочно назвать время будущего конца света. Получив новые доступные сведения, Сабрина пообещала назвать точную дату возможного Апокалипсиса.