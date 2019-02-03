Ученые: Бедность физически меняет структуру мозга ребенка





Ученые из Национального института психического здоровья сканировали мозг более 600 человек в течение жизни в возрасте от 5 до 25 лет. Затем они сравнили эти нейроизображения с данными об образовании и профессии их родителей, а также с IQ каждого участника.Исследователи пришли к убеждению, что дошкольная жизнь - это ключевой момент, когда впервые начинают развиваться ассоциации между социально-экономическим статусом и организацией мозга.Научное общество сделало вывод, что области мозга, отвечающие за эмоциональное развитие, обучение и языковые навыки, выглядели гораздо перспективнее у людей, чьи родители были более образованными и строили удачную карьеру.Науке давно известно, что социально-экономический статус влияет на когнитивное развитие и психическое здоровье ребенка, но то, как оно меняет определенные структуры в мозге, не было охарактеризовано в полной мере до сих пор.