Кандидат в президенты Украины хочет вести диалог с РФ с помощью графитовых бомб





В эфире радио "Новое время" Богословская рассказала о графитовых бомбах как части собственной программы по отношениям с РФ. Политическая стратегия кандидата в главы государства предусматривает быстрое производство новейших прогрессивных типов вооружения. Бомбы из графита Богословская назвала вызовом для России, который якобы поддержали международные отношения.Политик считает данный тип оружия "путём Украины" и подчёркивает, что он не является запрещённым. Став президентом, Богословская также ввела бы против России ряд новых санкций, а украинских политиков обязала бы декларировать бизнес-активы в "стране-агрессоре". Отметим, что ЦИК Украины 30 января произвела регистрацию кандидата в качестве самовыдвиженца.Напомним также, что ранее Михаил Самусь, будучи замдиректора украинского Центра исследования армии, пригрозил России ракетой "Нептун", которая может ударить по Москве, и пожаловался на нежелание Запада помогать в данном конфликте.