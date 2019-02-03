Кандидат в президенты Украины хочет вести диалог с РФ с помощью графитовых бомб
Кандидат-самовыдвиженец в президенты Украины Инна Богословская хочет вести диалог с РФ посредством применения графитовых бомб. Политик призвала страну немедленно развернуть производство прогрессивных видов вооружения.
В эфире радио "Новое время" Богословская рассказала о графитовых бомбах как части собственной программы по отношениям с РФ. Политическая стратегия кандидата в главы государства предусматривает быстрое производство новейших прогрессивных типов вооружения. Бомбы из графита Богословская назвала вызовом для России, который якобы поддержали международные отношения.
Политик считает данный тип оружия "путём Украины" и подчёркивает, что он не является запрещённым. Став президентом, Богословская также ввела бы против России ряд новых санкций, а украинских политиков обязала бы декларировать бизнес-активы в "стране-агрессоре". Отметим, что ЦИК Украины 30 января произвела регистрацию кандидата в качестве самовыдвиженца.
Напомним также, что ранее Михаил Самусь, будучи замдиректора украинского Центра исследования армии, пригрозил России ракетой "Нептун", которая может ударить по Москве, и пожаловался на нежелание Запада помогать в данном конфликте.
В эфире радио "Новое время" Богословская рассказала о графитовых бомбах как части собственной программы по отношениям с РФ. Политическая стратегия кандидата в главы государства предусматривает быстрое производство новейших прогрессивных типов вооружения. Бомбы из графита Богословская назвала вызовом для России, который якобы поддержали международные отношения.
Политик считает данный тип оружия "путём Украины" и подчёркивает, что он не является запрещённым. Став президентом, Богословская также ввела бы против России ряд новых санкций, а украинских политиков обязала бы декларировать бизнес-активы в "стране-агрессоре". Отметим, что ЦИК Украины 30 января произвела регистрацию кандидата в качестве самовыдвиженца.
Напомним также, что ранее Михаил Самусь, будучи замдиректора украинского Центра исследования армии, пригрозил России ракетой "Нептун", которая может ударить по Москве, и пожаловался на нежелание Запада помогать в данном конфликте.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:18