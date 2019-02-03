Ученые раскрыли рецепт идеального кофе





В ходе эксперимента специалисты отбирали зерна, которые росли в разных условиях и изучали бактерии, которые внутри них «прятались». Итоги показали, что в первую очередь начинает свою «работу» бактерия из рода Leuconostoc. Она принимает участие в закваске капусты или в процессе приготовления закваски для темного хлеба. Но самыми ключевыми бактериями, формирующими вкус кофе, оказались Lactobacillus. Их появление наблюдалось, когда ферментация зерен была очень долгой. Такие бактерии способны нормально существовать в среде с повышенной кислотностью. Благодаря лактобациллам кофе получил фруктовый аромат, а также защиту от вредоносных бактерий, которые могут испортить его.На сегодняшний день в мире существует около 40 видов кофейных деревьев. Однако производители используют только три вида: аравийское (арабика), либерийское Coffea liberica (либерика) и конголезскую канефору (робуста). Только эти три вида многие покупатели могут встретить на полках своих магазинов и супермаркетов. Каждая компания обрабатывает зерна кофе по-своему. Кто-то их сушит, кто-то замачивает, а также ферментирует. Именно этот процесс и дает кофе разнообразный вкус, а чем он дольше, тем насыщеннее кофе. Чтобы выяснить, какие именно бактерии влияют на вкус готового кофе, группа ученых провела ряд исследований в Эквадоре, на ферме известной компании Nestle. Данное открытие может помочь многим компаниям создать уникальный вкус своего продукта.